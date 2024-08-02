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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» расторг контракт с Орловичем-Грудковым. Экс-игрок системы СКА перешел в клуб в мае

«Соглашение с нападающим Денисом Орловичем-Грудковым расторгнуто по соглашению сторон. Благодарим Дениса за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Владивостока.

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