По решению родителей школьники могут перевестись на пятидневку

По словам директора одной из российских гимназий, инициатива должна быть в интересах учеников Если большинство родителей решат перевести детей на пятидневную учебную неделю, они могут совместно запустить этот процесс, рассказала ТАСС директор гимназии № 1 Оренбурга Ольга Денисова.