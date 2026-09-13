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По решению родителей школьники могут перевестись на пятидневку

По решению родителей школьники могут перевестись на пятидневку

По словам директора одной из российских гимназий, инициатива должна быть в интересах учеников Если большинство родителей решат перевести детей на пятидневную учебную неделю, они могут совместно запустить этот процесс, рассказала ТАСС директор гимназии № 1 Оренбурга Ольга Денисова.

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