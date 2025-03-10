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Мы почти дошли до последнего украинца. ВСУ ничего не поможет – американский дипломат

Мы почти дошли до последнего украинца. ВСУ ничего не поможет – американский дипломат

План Запада по ослаблению России через затягивание ее в конфликт на Украине потерпел крах. Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studies заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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