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Специалисты из Китая впервые стали участниками Международного фестиваля вожатских команд в «Океане»

Специалисты из Китая впервые стали участниками Международного фестиваля вожатских команд в «Океане»

Во Всероссийском детском центре «Океан» проходит V Международный фестиваль вожатских команд. Его участники обменяются опытом и пройдут четыре тематических марафона: спортивный, творческий, образовательный и морской.

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