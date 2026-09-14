Специалисты из Китая впервые стали участниками Международного фестиваля вожатских команд в «Океане»

Во Всероссийском детском центре «Океан» проходит V Международный фестиваль вожатских команд. Его участники обменяются опытом и пройдут четыре тематических марафона: спортивный, творческий, образовательный и морской.
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