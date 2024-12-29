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Робсон о завершении карьеры в 40 лет: «Я должен был опекать Бергкампа и Райта, и они меня доконали. Я не мог ходить 3 дня и понял, что уже не в состоянии играть в АПЛ»

«Я играл почти до 40 лет. В [последнем] матче за «Мидлсбро» в гостях с «Арсеналом» я вышел в центре обороны и должен был опекать Денниса Бергкампа и Иана Райта.

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