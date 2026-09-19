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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко: «К старту ЦСКА отношусь спокойно. Тренерами проведена большая работа, и она продолжается. Клуб будет набирать обороты»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался об игре ЦСКА на старте сезона-2026/27. Клуб одержал 3 победы в 6 играх.

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