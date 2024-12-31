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Царьград

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Большой куш афериста: Названа самая большая сумма, которую жертва перевела телефонным мошенникам

Большой куш афериста: Названа самая большая сумма, которую жертва перевела телефонным мошенникам

В МВД России назвали одну из самых больших сумм, которые в этом году жертва перевела телефонным мошенникам.

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