В тюрьме велели звать зэков «клиентами», «гостями» и «пользователями услуг»

Британская газета The Telegraph сообщила, что государственная тюрьма Мурлэнд, расположенная в Йоркшире, на днях подверглась резкой критике властей после того, как вывесила «чересчур политкорректные» таблички в своих помещениях.
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