Северный морской музей подвёл итоги Кубка судомоделистов

Четвёртый конкурс был посвящён 310-летию победы русского флота в Гангутском сраженииО том, как возникла идея проведения конкурса, ИА «Регион 29» рассказал заведующий отделом научно-исследовательской и просветительной работы Северного морского музея Василий Абрамовский.
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