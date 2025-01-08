Два клоуна-свинопаса

Андрей

Зеленский, Трамп.... Невозможно обьяснить действия, того или иного человека, мативы побудившие его на определенные действия.. Нельзя влезть в голову человеку! Зеленский! А по своей ли воле он полез в президенты? Но то, что через полгода он уже жалел об этом... Жалел, что залез в это дерьмо? Мы тоже не можем ответить однозначно на этот вопрос, ведь чем дольше он находится у власти, тем сильнее в нем вирус страха за свое будущее..Ну ни полный же он идиот, что бы не понять того, что обречен? Трамп... Самовлюбленный тип, уверенный в себе.. В стране где по факту правят деньги, а не законы, где понятие демократия понимается в извращенной форме, не может быть в принципе ни каких приемлемых для человечества деяний... Трамп продукт своей страны и все его действия ни когда не переведут к цивилизованному решению мировых проблем... США страна извращенцев и злодеев, которая способна только на разрушения и грабежи! Созидание в мире это не по их части!