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    Абсолютно одного поля ягоды... с всего лишь незначительной разницей.Трамп рожден в состоятельной семье, сам умеющий з...Два клоуна-свинопаса

Два клоуна-свинопаса

Два клоуна-свинопаса

Ростислав Ищенко *** В романах второй половины XVIII – первой половины XIXвека часто встречаются пары: благородный господин / представитель третьего сословия.

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Комментарии
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Андрей
Зеленский, Трамп.... Невозможно обьяснить действия, того или иного человека, мативы побудившие его на определенные действия.. Нельзя влезть в голову человеку! Зеленский! А по своей ли воле он полез в президенты? Но то, что через полгода он уже жалел об этом... Жалел, что залез в это дерьмо? Мы тоже не можем ответить однозначно на этот вопрос, ведь чем дольше он находится у власти, тем сильнее в нем вирус страха за свое будущее..Ну ни полный же он идиот, что бы не понять того, что обречен?  Трамп... Самовлюбленный тип, уверенный в себе.. В стране где по факту правят деньги, а не законы, где понятие демократия понимается в извращенной форме, не может быть в принципе ни каких приемлемых для человечества деяний... Трамп продукт своей страны и все его действия ни когда не переведут к цивилизованному решению мировых проблем... США страна извращенцев и злодеев, которая способна только на разрушения и грабежи! Созидание в мире это не по их части!
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16 час.
Надежда
Абсолютно одного поля ягоды... с всего лишь незначительной разницей.Трамп рожден в состоятельной семье, сам умеющий зарабатывать и пополнять свой капитал. А зеленый шут-пианист случайно заскочивший на &quot;хлебное место&quot; и тут же ставший из миллионера миллиардером, цинично зарабатывающий на трупах населения вкрайины...
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7 час.

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