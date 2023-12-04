Поставки графических процессоров для ПК в третьем квартале 2023 выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 16,8 % и достигли показателя в 71,9 млн единиц, подсчитали аналитики агентства Jon Peddie Research.
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