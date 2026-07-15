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The Eurasia Daily news agency

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For NATO, the outcome is already clear, but there is a question: what to do with Ukraine then?

For NATO, the outcome is already clear, but there is a question: what to do with Ukraine then?

Post-war Ukraine will be more dangerous for NATO than Russia. On the sidelines of European capitals, they are considering a scenario in which Ukraine will become the main problem after the conflict ends, writes columnist Lyubov Stepushova.

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