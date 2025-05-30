МКБ - 11

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

«Нейроны-светофоры»: Ученые открыли точную систему управления движением в мозге

«Нейроны-светофоры»: Ученые открыли точную систему управления движением в мозге

Новое исследование, проведенное учеными из Базельского университета (University of Basel) и Института биомедицинских исследований Фридриха Мишера (Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, FMI), кардинально меняет представление о контроле движений мозгом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх