«Нейроны-светофоры»: Ученые открыли точную систему управления движением в мозге

Новое исследование, проведенное учеными из Базельского университета (University of Basel) и Института биомедицинских исследований Фридриха Мишера (Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, FMI), кардинально меняет представление о контроле движений мозгом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии