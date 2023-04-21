Страна и люди

9 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Действительно  ,  говорить  *это  про  ...*  -  немного  не  по-русски...Но  в  целом  речь  Зейналовой  логична  и  ...А может кто-нибуд...
  • Виктор Луговой
    Уссацца... Пять баллов, ёлы.Срочное обращение...
  • роман романыч
    депутаты так законы пишут,специально оставляя лазейкиКомпенсаций не бу...

Минфин США: Американские компании невольно помогают России обходить ограничения цены на нефть

Минфин США: Американские компании невольно помогают России обходить ограничения цены на нефть

Согласно заявлению, сделанному Министерством финансов США, Россия может обходить потолок цен на нефть, установленный на уровне $60 за баррель, при этом американские компании, возможно, невольно участвуют в таких сделках Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов подтвердило, что российская нефть, возможно, экспортировалась в Азию по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан выше предельной стоимости, а американские компании были обманом вовлечены в предоставление услуг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх