Дугин, главный российский сторонник Трампа, разразился пространной статьёй о трампизме — что ж, кто если не он? Тем более что комплексного осмысления трампизма в России очень не хватает, поскольку все в основном реагируют на вбросы Трампа и идут по вершкам.
Главная ошибка Дугина в понимании трампизма
Комментарии
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Алексей Тан
""Хорошо бы приложить усилия русских мыслителей к решению этой задачи, а не ожидать Трампа как мессию."" ============================= Уже! вывод!?? этого АНАЛлитика. говорит, что он ни на йоту не понимает, учёнрго и философа Александра Дугина... а уж тем более, культуры и истории... РУССКОГО народа!... ОН ЗАБЫЛ, ЧТО русские, ЭТО не евреи-коммуняки, которые как "затычка".. везде свой нос совали!... и ЭТИ играли только на интересы, того же "запада".... НО, очаг ЭТОЙ заразы, сразу РУХНУЛ... как только исчез иудейский ПРОЕКТ си-си-си-ре!... Т.К., больше НИКОМУ не захотелось, поддерживать и подкармливать ИУДЕЙСКИЙ Уолл стрит! (очаг заразы).... Если раньше, он "представлялся" как "защитник" и "благодетелем" ... то СЕЙЧАС, все в нём увидели... ПАРАЗИТА и АГРЕССОРА.... о чём Александр Дугин и пишет.
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6 час.
Алексей Тан
А то что Дугин "сторонник" Трампа.... такое мог написать только ГЛУПЕЦ... или ИНОРОДЕЦ-провокатор.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
"Дугин "сторонник" Трампа"- всё , дальше статью можно не читать !****О Трампе еще рано говорить...Трамп пока проявил себя только на словах...Посмотрим , что он сделает за 4 г... Если его не убьет *глубинное государство*...
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30 мин.
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