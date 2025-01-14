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Главная ошибка Дугина в понимании трампизма

Главная ошибка Дугина в понимании трампизма

Дугин, главный российский сторонник Трампа, разразился пространной статьёй о трампизме — что ж, кто если не он? Тем более что комплексного осмысления трампизма в России очень не хватает, поскольку все в основном реагируют на вбросы Трампа и идут по вершкам.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;Хорошо бы приложить усилия русских мыслителей к решению этой задачи, а не ожидать Трампа как мессию.&quot;&quot; ============================= Уже! вывод!?? этого АНАЛлитика. говорит, что он ни на йоту не понимает, учёнрго и философа Александра Дугина... а уж тем более, культуры и истории... РУССКОГО народа!... ОН ЗАБЫЛ, ЧТО русские, ЭТО не евреи-коммуняки, которые как &quot;затычка&quot;.. везде свой нос совали!... и ЭТИ играли только на интересы, того же &quot;запада&quot;.... НО, очаг ЭТОЙ заразы, сразу РУХНУЛ... как только исчез иудейский ПРОЕКТ си-си-си-ре!... Т.К., больше НИКОМУ не захотелось, поддерживать и подкармливать ИУДЕЙСКИЙ Уолл стрит! (очаг заразы).... Если раньше, он &quot;представлялся&quot; как &quot;защитник&quot; и &quot;благодетелем&quot; ...  то СЕЙЧАС, все в нём увидели... ПАРАЗИТА и АГРЕССОРА.... о чём Александр Дугин и пишет.
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6 час.
Алексей Тан
А то что Дугин &quot;сторонник&quot; Трампа.... такое мог написать только ГЛУПЕЦ... или ИНОРОДЕЦ-провокатор.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
&quot;Дугин &quot;сторонник&quot; Трампа&quot;-  всё  ,  дальше  статью  можно  не  читать  !****О  Трампе  еще  рано  говорить...Трамп  пока  проявил  себя  только  на  словах...Посмотрим  ,  что  он  сделает  за  4  г...  Если  его  не  убьет  *глубинное  государство*...
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30 мин.

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