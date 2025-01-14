Главная ошибка Дугина в понимании трампизма

Алексей Тан

""Хорошо бы приложить усилия русских мыслителей к решению этой задачи, а не ожидать Трампа как мессию."" ============================= Уже! вывод!?? этого АНАЛлитика. говорит, что он ни на йоту не понимает, учёнрго и философа Александра Дугина... а уж тем более, культуры и истории... РУССКОГО народа!... ОН ЗАБЫЛ, ЧТО русские, ЭТО не евреи-коммуняки, которые как "затычка".. везде свой нос совали!... и ЭТИ играли только на интересы, того же "запада".... НО, очаг ЭТОЙ заразы, сразу РУХНУЛ... как только исчез иудейский ПРОЕКТ си-си-си-ре!... Т.К., больше НИКОМУ не захотелось, поддерживать и подкармливать ИУДЕЙСКИЙ Уолл стрит! (очаг заразы).... Если раньше, он "представлялся" как "защитник" и "благодетелем" ... то СЕЙЧАС, все в нём увидели... ПАРАЗИТА и АГРЕССОРА.... о чём Александр Дугин и пишет.