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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сперс» ценят опыт Фокса и способности в организации атаки на фоне молодых Касла и Харпера (Вайсс)

Неудачное выступление разыгрывающего « Сан-Антонио » Де’Аарона Фокса в финальной серии случилось на фоне восхождения новичка Дилана Харпера , но команда не собирается вносить какие-либо изменения в свою заднюю линию в ближайшее время.

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