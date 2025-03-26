Семь российских регионов предупредили об опасной погоде

Сильный ветер, осадки, метель и гололедица в ближайшие дни затронут семь регионов России. Об опасных явлениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.
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