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Снижение уровня сахара: какие недорогие снэки помогут вам оставаться здоровым

Снижение уровня сахара: какие недорогие снэки помогут вам оставаться здоровым

Снижение уровня сахара: какие недорогие снэки помогут вам оставаться здоровым Татьяна СергееваДиабет второго типа — это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови остается нестабильным из-за нарушенной функции инсулина.

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