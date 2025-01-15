Снижение уровня сахара: какие недорогие снэки помогут вам оставаться здоровым Татьяна СергееваДиабет второго типа — это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови остается нестабильным из-за нарушенной функции инсулина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии