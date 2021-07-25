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Хачанов о старте на Олимпиаде: «Жара очень сильная, давит на голову, мозги кипят»

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу над Йошихито Нишиокой в первом круге Олимпиады в Токио – 3:6, 6:1, 6:2.

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