Шансы Трампа на победу обеспечили рост доллара

Доллар показал лучшие за последние два года результаты. Об этом сообщило издание Financial Times. По его данным, индекс, отражающий курс доллара по отношению к корзине из шести других валют, включая фунт и иену, подскочил в октябре на 3,2 процента.
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