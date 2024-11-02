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Шансы Трампа на победу обеспечили рост доллара

Шансы Трампа на победу обеспечили рост доллара

Доллар показал лучшие за последние два года результаты. Об этом сообщило издание Financial Times. По его данным, индекс, отражающий курс доллара по отношению к корзине из шести других валют, включая фунт и иену, подскочил в октябре на 3,2 процента.

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