«Эмоции могут зашкаливать»: Ферстаппен сделал заявление после Гран При Испании

«Эмоции могут зашкаливать»: Ферстаппен сделал заявление после Гран При ИспанииGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен из Red Bull сделал заявление после Гран При Испании, по ходу которого голландец поучаствовал в ряде спорных инцидентов.