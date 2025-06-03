«Эмоции могут зашкаливать»: Ферстаппен сделал заявление после Гран При Испании

«Эмоции могут зашкаливать»: Ферстаппен сделал заявление после Гран При ИспанииGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен из Red Bull сделал заявление после Гран При Испании, по ходу которого голландец поучаствовал в ряде спорных инцидентов.
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