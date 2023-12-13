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Из-за непогоды сотни тысяч россиян остались без света, многие жалуются на плохое отопление

Из-за непогоды сотни тысяч россиян остались без света, многие жалуются на плохое отопление

У некоторых проблемы с отоплением наблюдаются уже несколько месяцев. Кто-то готов звонить на «Прямую линию» Владимиру Путину, а в Самаре люди от отчаяния перекрыли главную магистраль городаВ среду, 13 декабря, более 400 тысяч человек оставались без электричества в Дагестане, Ростовской и Псковской областях, ЛНР, ДНР.

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