Из-за непогоды сотни тысяч россиян остались без света, многие жалуются на плохое отопление

У некоторых проблемы с отоплением наблюдаются уже несколько месяцев. Кто-то готов звонить на «Прямую линию» Владимиру Путину, а в Самаре люди от отчаяния перекрыли главную магистраль городаВ среду, 13 декабря, более 400 тысяч человек оставались без электричества в Дагестане, Ростовской и Псковской областях, ЛНР, ДНР.