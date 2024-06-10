В Хабаровске участковые уполномоченные пресекли факты фиктивной регистрации трудовых мигрантов

Участковые уполномоченные отдела полиции №6 УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что жительницы краевого центра и Хабаровского района осуществили постановку на регистрационный учет приезжих из государств Средней Азии.
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