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22 июня 1941 – чья вина?

22 июня 1941 – чья вина?

  Директива от 21 июня 1941 года Директива от 21 июня 1941 года – к истории появления В предыдущем очерке мы ознакомились с мнением маршала Голованова, что «Генеральный штаб войну проморгал».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Прежде всего виновен  Жуков, как Начальник  Генштаба. Фактически  Директиву№ 1  он должен был передать в войска  18.06.41. Он же передал её  21.06.41 в 23 часа 45 минут.За четыре часа до начала войны. Чтго это, как не предательство?
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15 час.
В
Воробей
Сталин знал от разведки как о том, что Япония обязалась напасть на СССР с падением Москвы, так и то, что руководство США решило оказать поддержку той стороне, которая покажет на начальном этапе войны свою преобладающую слабость, ибо они затеяли эту войну для взаимного измочаливания СССР и Германии. Логично, что с этой целью помощь должна всегда получить более слабая сторона. Потому, было бы странно, если бы Сталин не использовал возможность прикрыть своё решение играть в &quot;русские поддавки&quot; будто бы успешностью обмана со стороны Гитлера. Этот предлог для объяснения неудач в начале войны  значительно более привлекателен, чем любая из имевшихся альтернатив. Кстати, это вовсе исключало возможности и предательства со стороны некоторых генералов тогда.
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13 час.

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