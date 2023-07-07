22 июня 1941 – чья вина?

Прежде всего виновен Жуков, как Начальник Генштаба. Фактически Директиву№ 1 он должен был передать в войска 18.06.41. Он же передал её 21.06.41 в 23 часа 45 минут.За четыре часа до начала войны. Чтго это, как не предательство?

В

Воробей

Сталин знал от разведки как о том, что Япония обязалась напасть на СССР с падением Москвы, так и то, что руководство США решило оказать поддержку той стороне, которая покажет на начальном этапе войны свою преобладающую слабость, ибо они затеяли эту войну для взаимного измочаливания СССР и Германии. Логично, что с этой целью помощь должна всегда получить более слабая сторона. Потому, было бы странно, если бы Сталин не использовал возможность прикрыть своё решение играть в "русские поддавки" будто бы успешностью обмана со стороны Гитлера. Этот предлог для объяснения неудач в начале войны значительно более привлекателен, чем любая из имевшихся альтернатив. Кстати, это вовсе исключало возможности и предательства со стороны некоторых генералов тогда.