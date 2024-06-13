О чем Ирина Влах попросила иностранных дипломатов

Бывший башкан АТО Гагаузия, председатель Ассоциации «Платформа Молдова» Ирина Влах призвала представителей дипломатического корпуса высказаться по вопросу выполнения властями Молдовы рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ по замене состава Центральной избирательной комиссии, чтобы обеспечить необходимые условия проведения в стране свободных и справедливых выборов.
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