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Люди успели эвакуироваться из горящего дома в Приморье

Люди успели эвакуироваться из горящего дома в Приморье

В квартире трехэтажного дома в селе Раковка Уссурийского городского округа произошел пожар. До приезда пожарных успели эвакуироваться 8 жильцов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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