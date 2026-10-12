Александр Лазарев: Киев просил у Трампа оружие, а получил сделку с Москвой

Снятие санкций с российской нефтяной отрасли стало неожиданностью или частью предвыборной стратегии? Требование новых вооружений и обвинения Трампа в слабости были продиктованы британскими интересами? Идея «духа Анкориджа» осталась лишь внешним прикрытием или стала реальной сделкой? И главная развилка — переговоры или затяжные боевые действия — зависит только от двух или трех лидеров? Политолог Ал… Читать далее: https://govorit.
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