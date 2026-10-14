+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

В МВД по Республике Татарстан подвели итоги второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026»

Сотрудники подразделений по вопросам миграции в тесном взаимодействии с Центром по противодействию экстремизма, Управлением уголовного розыска, Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения  МВД по Республике Татарстан, а также  с территориальных подразделений МВД по Республике Татарстан были ориентированы на выявление и привлечение иностранных граждан к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности и работодателей привлекающих иностранных граждан  к трудовой деятельности с нарушением действующего законодательства, а также на выявление преступлений в сфере миграции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым