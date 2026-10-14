В МВД по Республике Татарстан подвели итоги второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026»

Сотрудники подразделений по вопросам миграции в тесном взаимодействии с Центром по противодействию экстремизма, Управлением уголовного розыска, Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Татарстан, а также с территориальных подразделений МВД по Республике Татарстан были ориентированы на выявление и привлечение иностранных граждан к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности и работодателей привлекающих иностранных граждан к трудовой деятельности с нарушением действующего законодательства, а также на выявление преступлений в сфере миграции.