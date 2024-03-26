Эксперты оценили последствия от перехода к прогрессивному налогу

Реформа налогообложения в России может увеличить совокупные поступления подоходного налога и снизить неравенство, но при этом сократится и ВВП, говорится в исследовании РАНХиГС, данные которого приводит РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии