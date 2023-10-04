В США связали развитие акне с отсутствием гигиены между пальцами ног

Люди нередко наносят на лицо разнообразные средства, однако стало известно, что этого недостаточно. Новое исследование ученых из Соединенных Штатов подтвердило, что мытье за ушами и между пальцев на ногах крайне важно.
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