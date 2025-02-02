Фанаты «Зенита» передали местным жителям Лисичанска в ЛНР противоосколочные жилеты

Город постоянно подвергается обстрелам Представители петербургского фанатского движения футбольного клуба «Зенит» осуществили передачу гуманитарной помощи в Лисичанск, который находится на территории Луганской народной республики.
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