Без Москвы и Тегерана саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился, — Мария Захарова Ирэн ОрлонскаяОтсутствие России и Ирана на встрече по ядерной энергетике в Брюсселе было ключевым фактором провала саммита.