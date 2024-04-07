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Без Москвы и Тегерана саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился, — Мария Захарова

Без Москвы и Тегерана саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился, — Мария Захарова

Без Москвы и Тегерана саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился, — Мария Захарова Ирэн ОрлонскаяОтсутствие России и Ирана на встрече по ядерной энергетике в Брюсселе было ключевым фактором провала саммита.

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