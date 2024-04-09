Комфорт от 10 тысяч. Эксперт о "недоступности" Алтая, ценах и как растет сервис

Алтай никогда не был дешевым, напоминает вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина Уровень сервиса на туристическом Алтае меняется в лучшую сторону, уверена вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина.
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