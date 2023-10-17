Huawei заметно подпортила Apple жизнь в Китае. Продажи iPhone 15 обвалились, китайцы выбирают Huawei Mate 60 Pro

Данные исследовательской компании Counterpoint Research показали, что продажи серии iPhone 15 в течение 17 дней с момента ее запуска в Китае упали на 4,5% по сравнению с серией iPhone 14, выпущенной в 2022 году.
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