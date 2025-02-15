Офис Нетаньяху: ХАМАС пытался сорвать процесс освобождения заложников

Палестинское исламистское движение ХАМАС пыталось сорвать процесс освобождения заложников, но благодаря сосредоточению сил Израиля внутри и вокруг сектора Газа и усилиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа этого удалось избежать.
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