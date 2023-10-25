Кабмину предложили привлечь медцентры к выездной диспансеризации для жителей ДФО

РИА Новости/Виталий Тимкив Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась в кабмин страны с инициативой об участии федеральных и крупных региональных медцентров в выездной диспансеризации для жителей Дальнего Востока.
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