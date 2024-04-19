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Петербургский дневник

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Семак рассказал, как «Зенит» изменит схему в отсутствие Дугласа Сантоса

Семак рассказал, как «Зенит» изменит схему в отсутствие Дугласа Сантоса

Как именно сыграет команда, тренер решит немного позже Главный тренер «Зенита» петербургского Сергей Семак рассказал о вариантах игровой схемы в отсутствие бразильского защитника Дугласа Сантоса, сообщает 19 апреля «Чемпионат».

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