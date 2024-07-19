Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

А ты, записался в отряд?

А ты, записался в отряд?

Для учащихся учебных групп ВД-64, ВД-61, ТТ-35 лето 2024 выдалось ударным. Жара не убавила пыл показать себя в деле бойцам сервисного студенческого отряда ´ЭкаРух´ имени Героя Советского Союза Крылова Николая Ивановича, девочкам УО ´Бобруйский государственный колледж имени А.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх