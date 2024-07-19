А ты, записался в отряд?

Для учащихся учебных групп ВД-64, ВД-61, ТТ-35 лето 2024 выдалось ударным. Жара не убавила пыл показать себя в деле бойцам сервисного студенческого отряда ´ЭкаРух´ имени Героя Советского Союза Крылова Николая Ивановича, девочкам УО ´Бобруйский государственный колледж имени А.
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