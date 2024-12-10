Дмитрий Артюхов наградил обладателей нового звания «Новые имена Ямала»

В Салехарде прошел концерт известного пианиста Дениса Мацуева, который собрал полный зал зрителей. Пианист выступил с программой «От классики до джаза», вместе с ним на сцене выступили талантливые музыканты: Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Борислав Струлев (виолончель) и Екатерина Мочалова (домра).