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Свыше 70 пешеходных переходов появится в Москве до конца 2026 года

Свыше 70 пешеходных переходов появится в Москве до конца 2026 года

С начала 2026 года по проектам дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве оборудовали более 220 новых пешеходных переходов и свыше 70 островков безопасности.

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