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В Сети появился список звезд, в крахе карьеры которых обвиняют Пугачеву

В Сети появился список звезд, в крахе карьеры которых обвиняют Пугачеву

Певица Алла Пугачева за годы своей карьеры смогла добиться большого влияния на происходящее в российском шоу-бизнесе.

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Комментарии
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ct
cto talykova
А кто сейчас занимается её травлей ? Да кому то она действительно перешла дорожку.! Весь негатив собираете. Подборку в службе новостей делает. Мне как обывателю, даже читать стыдно. За всё в жизни нужно платить. Она расплачивается за свою популярность. Защитить её уже не кому. Её поклонники на клавиши уже не смогут нажать, в силу своего возраста. А молодёжь её не знает, да и песен её тоже. Почему её до сих пор не оставляют в покое? Кому нужна сейчас это нужно? Солдатам в окопах? Угомонитесь уже.
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