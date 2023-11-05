В Сети появился список звезд, в крахе карьеры которых обвиняют Пугачеву

ct

cto talykova

А кто сейчас занимается её травлей ? Да кому то она действительно перешла дорожку.! Весь негатив собираете. Подборку в службе новостей делает. Мне как обывателю, даже читать стыдно. За всё в жизни нужно платить. Она расплачивается за свою популярность. Защитить её уже не кому. Её поклонники на клавиши уже не смогут нажать, в силу своего возраста. А молодёжь её не знает, да и песен её тоже. Почему её до сих пор не оставляют в покое? Кому нужна сейчас это нужно? Солдатам в окопах? Угомонитесь уже.