В центре Челябинска построят новый ресторан «Вкусно — и точка». Скрин

Мэрия Челябинска одобрила отклонение от предельных параметров на 30% в части минимального процента застройки при строительстве двухэтажного ресторана "Вкусно — и точка" рядом с «Уральской молнией» в Центральном районе города.
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