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Чешские «вампиры» снова атаковали Белгород. А Чехия... резко увеличила закупки российского газа

Чешские «вампиры» снова атаковали Белгород. А Чехия... резко увеличила закупки российского газа

Укронацисты предприняли новую попытку ударить по Белгороду.Били из РСЗО RM-70 Vampire, которые подарили чехи.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Дело  не в газе. А в том, что в Чехии еще работает завод, выпускающий ракеты. Не будут с этого  завода  производиться ракеты для Украины  - ничто не будет мешать  торговать с Чехией газом.  Проблему надо решать с этого конца. И похоже, что России от этого не уйти.  Но  готова она  будет это сделать не раньше  своих Президентских выборов - так что месяц еще потерпеть придется. Но  потом России придется нанести удары по военным заводам, аэродромам и военным базам Европы, участвующих в  вооружении Украины.  Для начала простыми ракетами.  И когда Европа убедится, что США даже глазом не моргнут в их защиту, тут то Лондону и прочим ястребам придется крепко призадуматься.  Потому что следующие удары могут быть с ядерной начинкой.  И США за Европу не впишутся никогда. Они её списали. Не до нее.
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