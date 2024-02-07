Укронацисты предприняли новую попытку ударить по Белгороду.Били из РСЗО RM-70 Vampire, которые подарили чехи.
Чешские «вампиры» снова атаковали Белгород. А Чехия... резко увеличила закупки российского газа
Комментарии
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Natalija Osminina
Дело не в газе. А в том, что в Чехии еще работает завод, выпускающий ракеты. Не будут с этого завода производиться ракеты для Украины - ничто не будет мешать торговать с Чехией газом. Проблему надо решать с этого конца. И похоже, что России от этого не уйти. Но готова она будет это сделать не раньше своих Президентских выборов - так что месяц еще потерпеть придется. Но потом России придется нанести удары по военным заводам, аэродромам и военным базам Европы, участвующих в вооружении Украины. Для начала простыми ракетами. И когда Европа убедится, что США даже глазом не моргнут в их защиту, тут то Лондону и прочим ястребам придется крепко призадуматься. Потому что следующие удары могут быть с ядерной начинкой. И США за Европу не впишутся никогда. Они её списали. Не до нее.
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