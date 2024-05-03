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Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО за счет Украины

Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО за счет Украины

Global Look Press/Anthony Behar/CNP/AdMedia Политик Роберт Кеннеди-младший, который собирается баллотироваться на выборах президента США 2024 года, выступил против расширения Североатлантического альянса (НАТО), в том числе за счет Украины.

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