Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО за счет Украины

Global Look Press/Anthony Behar/CNP/AdMedia Политик Роберт Кеннеди-младший, который собирается баллотироваться на выборах президента США 2024 года, выступил против расширения Североатлантического альянса (НАТО), в том числе за счет Украины.
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