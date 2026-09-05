Pokémon turns its Poké Ball into a bookable sleep pod

Pokémon Sleep has teamed up with Japanese hospitality brand Not A Hotel to turn one of gaming’s most recognisable objects into a human-sized sleeping pod, with a giant Poké Ball set to land in Hokkaido, Japan, this September.
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