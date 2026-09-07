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Умерла сыгравшая эпизодические роли в «Интернах» и «Универе» Альбина Евтушевская

Умерла сыгравшая эпизодические роли в «Интернах» и «Универе» Альбина Евтушевская

Актриса Альбина Евтушевская, сыгравшая эпизодические роли в сериалах «Интерны», «Универ» и «Глухарь», скончалась на 85-м году жизни, сообщила её дочь Елена.

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