Ну ладно, в странах, которые дружат с Россий, его зачморили, это хоть как-то понятно. То штрафы выписывали, то не пускали даже туда, где его афиши уже были расклеяны - рядом с ледибоями и девочками-кисками.
Оскорбив австралийцев, "голубь мира" Галкин узнал о новой мобилизации Нетаньяху
Комментарии
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Сергей Кептицин
над картой, "это самый пограничный город в секторе Газа с Египтом" справа, что за мужик? Ну, не может быть это Максим Виторган?
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1 час.
W
Walery
Это уже Зеля готовится но в силу менталитета выжидает. По всему и Нетаньяху..., и Зеленский.., и этот галкин... - все они нет не потомки... все они хуже гитлера. Всех этих ждет реальная виселица...
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1 час.
ИВ
Иван Вакула
Как они надоели, хватит их упоминать в соцсетях, они отказались от России, пусть разбираются с ними на их обетованной родине
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20 мин.
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