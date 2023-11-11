Дыра в Android позволяет следить за перемещением пользователей

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Международная правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) опубликовала доклад, в котором сообщается о уязвимости операционной системы Android, позволяющей отслеживать перемещение владельца устройства, основываясь на данных о его подключениях к WiFi-сетям.