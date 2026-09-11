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Минэк объявил о льготных кредитах для пострадавших селлеров Wildberries

Минэк объявил о льготных кредитах для пострадавших селлеров Wildberries

Кредиты с господдержкой под процент, равный ключевой ставке ЦБ плюс 3 процентных пункта (п.п.) могут получить пострадавшие от атак украинских беспилотников селлеры маркетплейса Wildberries (группа РВБ), относящиеся к малому и среднему бизнесу, об этом 11 сентября сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития.

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