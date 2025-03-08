Как до сих пор в России мстят артистам, открыто поддержавшим СВО? Эдгард Запашный привёл яркие и печальные примеры в эфире "Первого русского".
Как мстят артистам, поддержавшим СВО? Запашный привёл яркие и печальные примеры
Комментарии
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ОГ
Ольга Горбунова
Когда же будет наведен порядок в области культуры? Народ возмущается,а этим тварям хоть бы что! Всю эту голубятню надо вымести Поганой метлой отовсюду!
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9 час.
ИР
Игорь Рябин
В первую очередь убрать деятелей "культуры" из органов власти- Госдумы в первую очередь- они там не нужны, ввести нормальную цензуру выступлениям, текстам песен, книгам, что б говно не лилось в люди. Чистка и посадки, чистка и посадки!
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5 час.
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